Dieta dissociata di Beverly Hills per dimagrire subito: ecco come

La dieta dissociata di Beverly Hills per dimagrire subito è stata ideata da Judy Mazel, direttrice di un esclusivo centro di dimagrimento di Los Angeles e, pare, ex bambina obesa.

La dieta dissociata di Beverly Hills si basa su un regime dietetico che prevede un’abbondante consumo di frutta, soprattutto, esotica, come alimento prevalente. La dieta dissociata di Beverly Hills nota anche come dieta holliwoodiana si basa sul principio che assumere carboidrati e proteine nello stesso pasto sia dannoso per la linea. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta dissociata di Beverly Hills per dimagrire subito. Ecco un menù tipo di un giorno: colazione con uno yogurt magro o latte scremato o caffè d’orzo o se preferite latte scremato con cereali.

Spuntino: una frutto a scelat tra: pesca, mela, pera, albicocca, kiwi o ananas. Pranzo: una porzione di pasta integrale o di riso oppure se preferite un piatto di zucchine e come contorno dell’insalata. Merenda: una macedonia difrutta senza aggiunta di zucchero. Cena: un minestrone o prosciutto o tonno al naturale oppure del riso o in alternativa carne bianca. Durante la dieta dissociata di Beverly Hills bisogna bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua. La dieta dissociata di Beverly Hills è una dieta ipocalorica e restrittiva che non deve essere seguita per molto tempo in quanto potrebbe avere effetti collaterali per l’organismo.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.