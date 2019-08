Whatsapp, leggere senza essere visti: ecco come

Esiste un trucco semplicissimo, gratuito e legale, per entrare in chat di nascosto e senza mostrare l’ultimo accesso. In tanti vorrebbero leggere i messaggi senza farsi vedere online. Tutto ciò semplicemente perché capita di incappare nei soliti disturbatori che non aspettano altro che vedere un contatto online per scrivergli.

Per questo nasce Unseen, una piattaforma che intercetta i messaggi WhatsApp permettendone la lettura esternamente. Questo ovviamente farà sì che nessuno sappia che avete letto il messaggio e di conseguenza neanche il vostro ultimo accesso sarà aggiornato. Ecco le altre novità per Whatsapp.