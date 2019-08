Quattro telecamere di videosorveglianza installate nella piazzetta sottostante Piazza San Giovanni a Ragusa. L'Amministrazione comunale ha deciso di ampliare la rete di video sorveglianza predisposta dall'Ente e già operativa in diverse zone della città, installando nuove quattro telecamere nella piazzetta sottostante Piazza San Giovanni.

L'intervento è stato ritenuto urgente al fine di attivare un controllo costante in una zona in cui in più occasioni sono intervenute le forze dell'ordine per contrastare attività di spaccio di stupefacenti. Per questo motivo con determina del Settore I - Affari Generali – del 9 agosto scorso verificato che sul ME.PA. è attualmente disponibile quanto necessario per ampliare la rete di videosorveglianza con tempi di consegna e costi congrui alle esigenze dell'Ente e valutata vantaggiosa, sotto questi profili, l'offerta della Ditta Nova Quadri s.a.s. che ha offerto quanto richiesto al costo complessivo di € 7.076,00, si è provveduto ad affidare tale fornitura alla sopracitata impresa.