Monterosso Almo è in festa. Da oggi. Per celebrare il patrono e protettore San Giovanni Battista. La festa esterna è in programma domenica 1 settembre. Nel pomeriggio, intanto, alle 19, il suono festoso delle campane di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annuncerà l’inizio dei festeggiamenti.

Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Giaquinta. Il solenne novenario è in programma, invece, da domani, 23 agosto, sino al 31. Ogni giorno alle 19,30 la recita del Rosario e la coroncina. Alle 20 la celebrazione eucaristica. Domani, sarà celebrata la giornata del missionario. Alle 20 la santa messa sarà presieduta da don Santo Vitale mentre alle 21, nella chiesa di Sant’Anna, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Antichi volumi della biblioteca del convento di Sant’Anna” a cui si unirà la mostra fotografica “Giovanni il precursore di Cristo” di Danilo Livera. Sabato 24 agosto giornata delle associazioni e dei movimenti.

Alle 20 la santa messa sarà presieduta da don Filippo Bella. Domenica 25 agosto, invece, sarà la giornata della famiglia. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica e a seguire il “Cammino di San Giovanni” a cura del gruppo trekking di Monterosso Almo. Alle 18,30, in piazza San Giovanni, sarà dato inizio alla sagra del pane. Alle 20 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Marco Fiore. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, spettacolo musicale con Andrea Barone, il music live show intitolato “Cosa farò da grande”. Lunedì 26 agosto, invece, è la giornata vocazionale. Alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Di Maria.

Alle 21, nel cortile di via Angioli, si terrà la conferenza “Monterosso e San Giovanni: sette secoli tra storia e devozione” tenuta dal prof. Angelo Schembari. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalla festa.