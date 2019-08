Dieta mediterranea di agosto per dimagrire in una settimana: menù

La dieta Mediterranea di agosto per dimagrire fino a 2 kg in una settimana è una dieta semplice. La dieta Mediterranea di agosto si basa sul consumo di una varietà di alimenti che danno benessere all’organismo.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Mediterranea di agosto per dimagrire fino a 2 kg in una settimana. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, un caffè senza zucchero e un frutto. Pranzo: una porzione di riso integrale, orata alla griglia, insalata mista condita con olio e aceto e un frutto. Spuntino: 125g di yogurt magro bianco. Cena: due uova sode, cicoria lessa, pane integrale e un frutto. Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, un caffè e un frutto. Pranzo: 70g di fusilli integrali con pomodorini, fesa di tacchino ai ferri, spinaci lessi con succo di limone e un frutto. Spuntino: 125g di yogurt magro bianco. Cena: 200g di merluzzo lesso, insalata di lattuga e pomodori, due fette di pane integrale e un frutto.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato, un caffè e un frutto. Pranzo: insalata di farro, mozzarella e carote e un frutto. Spuntino: una macedonia. Cena: 200g di sogliola, cavolfiore a vapore. Giovedì: colazione con una tazza di latte scremato, un caffè e un frutto. Pranzo: 70g di orzo e 60g di lenticchie lessati, finocchi lessi e un frutto. Spuntino: 125g di yogurt magro bianco. Cena: 150g di petto di pollo, radicchio, due fette di pane integrale e un frutto. Venerdì: colazione con una tazza di latte scremato con 20g di muesli, un caffè e un frutto. Pranzo: risotto con zucchine, insalata e una macedonia senza zucchero. Spuntino: due fette di ananas. Cena: 200g di merluzzo lesso, insalata di lattuga e pomodori, due fette di pane integrale e una pesca.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte scremato, un caffè e una fetta di ananas. Pranzo: 70g di spaghetti integrali con salsa di pomodoro e basilico, sgombro al cartoccio, fagiolini lessi e un frutto. Spuntino: 125g di yogurt magro bianco. Cena: insalata mista con pomodoro a fettine, verdure alla griglia e una macedonia senza zucchero. Domenica: colazione con un bichiere di latte scremato con 20g di muesli, un caffè e un frutto. Pranzo: 70g di orzo con verdure grigliate, insalata mista e un frutto. Spuntino: uno yogurt magro bianco. Cena: una porzione di lenticchie, bietole al vapore, due fette di pane integrale e un frutto.

Durante la dieta Mediterranea di agosto per dimagrire fino a 2 kg in una settimana non bisogna bere bevande alcoliche, gasate o zuccherate ed evitare ogni tipo di snack dolce o salato. Inoltre nella dieta Mediterranea di agosto per dimagrire fino a 2 kg in una settimana bisogna bere fino a un litro e mezzo di acqua al giorno. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.