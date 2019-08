La dieta per diabetici tipo 2 è una dieta che prevde il consumo di alimenti a basso indice glicemico. La dieta per diabetici tipo 2 è un vero e proprio strumento terapeutico da affiancare alla terapia farmacologica con l’obiettivo di controllare la glicemia, il peso corporeo ed evitare complicanze.

Ad ogni modo prima di elencare un esempio della dieta per diabetici tipo 2 raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro schema dietetico soprattutto se si soffre di diabete. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di 3 giorni della dieta per diabetici. Primo Giorno: colazione con un bicchiere di latte vegetale e due fette biscottate integrali. Spuntino:uno yogurt vegetale o magro. Pranzo: pasta integrale al pomodoro, insalata condita con olio extravergine di oliva. Cena: una porzione di legumi accompagnati da verdure di stagione e del pane integrale.

Secondo giorno: colazione con una fetta di pane integrale e un tè verde o un infuso. Spuntino: yogurt più frutta. Pranzo: orzo condito con verdure e insalata con olio extravergine di oliva. Cena: uova con verdure di stagione più pane integrale. Terzo giorno: colazione con un bicchiere di latte vegetale e due fette biscottate integrali. Spuntini: yogurt magro o vegetale. Pranzo: riso integrale con lenticchie e verdure di stagione. Cena: minestrone e pesce accompagnato da un’insalata più pane integrale. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete.

Infine ricordiamo che lo schema sopraindicato è puramente indicativo e che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.