Whatsapp, ecco in quali smartphone non funzionerà

L’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp smetterà di funzionare sui sistemi operativi e gli smartphone che l’azienda ha ritenuto obsoleti, e ci sono molti modelli ancora in utilizzo. E' stato un passo necessario, dettato da ragioni di sicurezza.

Un vecchio dispositivo non potrebbe mai aderire agli standard odierni, e ciò potrebbe creare involontariamente falle nel sistema, rendendo tutto vulnerabile ad eventuali attacchi informatici. I dispositivi esclusi sono: SMARTHPHONE ANDROID: versione 2.3.7 o precedente a partire dall'1 febbraio 2020; SMARTPHONE APPLE: tutti gli iPhone con versione iOS 7.x.x o precedente dal 1 febbraio 2020; SMARTPHONE WINDOWS PHONE: a partire da dicembre 2019; SMARTPHONE BLACKBERRY OS: l’app è stata disattivata da dicembre 2017 così come per gli SMARTPHONE Nokia: MODELLO S40 e S60.