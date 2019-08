M5s compatto: noi un monolite attorno a Di Maio

Il M5S si compatta attorno al capo politico Luigi Di Maio per affrontare questa crisi di governo. "Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle si affidera' alla volonta' del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che segnera' la strada da seguire

dopo che Matteo Salvini ha aperto un'assurda crisi di governo in pieno agosto. Il Movimento e' unito e compatto intorno al capo politico, Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni" scrivono i capogruppo di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Il M5S, inoltre, conferma il silenzio nelle prossime ore in attesa delle consultazioni con il Capo dello Stato. "A seguito della crisi aperta da Matteo Salvini, il M5S ritiene opportuno in questa delicatissima fase attendere l'esito delle consultazioni che dirigera' il capo dello Stato Sergio Mattarella.

In queste ore riceviamo appelli da piu' parti, il M5S coglie dunque l'occasione per ricordare a tutte le forze di essere il primo partito in Parlamento, con una propria maggioranza relativa. Domani, al termine delle consultazioni, comunicheremo le nostre valutazioni. Questo e' il momento del rispetto delle istituzioni" dicono i pentastellati.

(ITALPRESS)