Unire i popoli attraverso la danza: lo spettacolo "Emovere" il 23 agosto a Pozzallo. "Emovere, identità in movimento", uno spettacolo di danza e teatro proposto dalla compagnia Danzamir con le coreografie di Mariangela Barbagallo, si svolgerà a Pozzallo il 23 agosto alle ore 21 all'Anfiteatro Pietrenere.

"Pozzallo costituisce - affermano gli autori - una delle città siciliane più rappresentative ed esposte in termini di accoglienza dei migranti e il linguaggio della danza, come strumento di integrazione, è certamente uno straordinario esempio per la costruzione di una civiltà fondata sulla fraternità universale". Le coreografie di Mariangela Barbagallo presentano una fusione di vari stili di danza che vanno dal neoclassico all'hip-hop, dalla danza contemporanea a quella folkloristica.