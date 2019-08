La dieta della serenità aiuta a dimagrire fino a 3 kg in 10 giorni e combatte lo stress grazie ad una serie di alimenti che forniscono energia e favoriscono il buon umore. La dieta della serenità può far perdere peso senza lo stress del digiuno.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della serenità in un esempio di menù di una settimana. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte intero con 40 g di cornflake , un caffè con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di pappa reale. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta. Pranzo: una porzione di riso integrale al pomodoro e basilico, fesa di tacchino arrosto e melanzane alla griglia. Cena: tonno sott'olio con 200 g di carotine e cavolfiore all'agro, un panino integrale e un quadratino di cioccolato fondente. Martedì: colazione con un bicchiere di latte intero con 40 g di cornflakes e un caffè con un cucchiaino di zucchero. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta e tre mandorle. Pranzo: una fetta di carne di manzo alla griglia con patate novelle al burro con noce moscata. Cena: una pizza margherita.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato con 40 g di cornflakes e un caffè con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di pappa reale. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta e 5 mandorle. Pranzo: fiocchi di latte con 100 g di gamberetti, insalata di pomodori e sedano e un panino integrale. Cena: una porzione di pasta integrale al pomodoro e basilico e un uovo alla coque con insalata di sedano, soia, lattuga e una foglia di menta, un quadratino di cioccolato fondente. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato con 40 g di cornflakes, un caffè con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di pappa reale.Spuntino: uno yogurt magro alla frutta e una tazza di tè verde. Pranzo: pollo al forno e un panino integrale. Cena: sgombro in umido, un panino integrale e insalata di radicchio.

Venerdì: colazione con un bicchiere di latte con 40 g di cornflakes, un caffè con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di pappa reale. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta. Pranzo: coniglio al forno con cipolline, insalata di carote e sedano e un panino integrale. Cena: due uova sode in un letto di rucola e parmigiano, un panino integrale e un quadratino di cioccolato fondente. Sabato: colazione con un bicchiere di latte scremato con 40 g di cornflakes, un caffè con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di pappa reale. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta e una tazza di tè verde. Pranzo: una fettina di groviera, spinaci crudi e germogli di soia conditi con 10 g di olio di girasole e un panino integrale. Cena: gamberoni al curry e timo, insalata di sedano e lattuga con 10 g di noci e una foglia di menta e un quadratino di cioccolato fondente.

Domenica: colazione con un bicchiere di latte intero con 40 g di cornflakes, un caffè con un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di pappa reale. Spuntino: uno yogurt magro alla frutta. Pranzo: una porzione di riso integrale con lenticchie, fiocchi di latt e insalata di stagione. Cena: una fetta di carne di manzo alla griglia, verdure crude in pinzimonio e un quadratino di cioccolato fondente. La dieta della serenità per dimagrire e contro lo stress prevede il condì sumo di alimenti che aiutano a dare benessere all’organismo.

