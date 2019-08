Dieta da 1400 calorie per dimagrire: ecco il menù facile

La dieta da 1400 calorie per dimagrire in pochi giorni è una dieta tipica estiva facile da seguire. La dieta da 1400 calorie per perdere peso si basa su un menù ricco di frutta fresca e verdure di stagione.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù da 1400 calorie per dimagrire in 7 giorni. Lunedì: colazione con una tazza di latte parzialemente scremato macchiato con caffè e una brioche vuota. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 70g di penne con salsa di pomodoro, spinaci lessi e due prugne cotte. Merenda: una tisana di mirtillo. Cena: spezzatino di carne di manzo con pomodoro, carote alla julienne e una fetta di pane integrale. Martedì: colazione con una tazza di latte parzialmente scremato con cereali- Spuntino: 2 mele. Pranzo: risotto con asparagi, insalata con lattuga, radicchio e pomodori e due fette di ananas. Merenda: una tisana al finocchio. Cena: costata di manzo, insalata di ravanelli e due fette di pane integrale.

Mercoledì: colazione con una tazza di latte parzialemente scremato e due frollini allo yogurt. Merenda: 4 kiwi. Pranzo: 80g di taglioni con ragù vegetale e una macedonia di frutta fresca. merenda: una tisana di tarassaco. Cena: trota al cartoccio, insalata con carote, finocchio, ravanelli e lattuga e una fetta di pane ai cereali. Giovedì: colazione con uno yogurt intero e due fette biscottate al malto d'orzo. Merenda: una pera. Pranzo: 120g di polenta, insalata con carote, lattuga e pomodori e una macedonia di frutta di stagione. Spuntino: una tisana di erniaria. Cena: scaloppine al limone, insalata e una fetta di pane integrale.

Venerdì: colazione con una tazza di latte e una brioche integrale. Spuntino: due pere. Pranzo: 100g di fettuccine condite solo con un filo di olio extravergine di olive e parmigiano, finocchi lessi e 40g prugne cotte. Merenda: una tisana al tarassaco. Cena: pesce al cartoccio, insalata di carote e una fetta di pane integrale. Sabato: colazione con un tè, un brioche alla marmellata. Spuntino: un pompelmo. Pranzo: zuppa di lenticchie, insalata di lattuga e radicchio, pere cotte al forno con un cucchiaino di miele. Merenda: una tisana di finocchio. Cena: stracchino, insalata con lattuga, pomodorini e rucola e una fetta di pane integrale.

Domenica: colazione con uno yogurt scremato e due frollini ai cereali. Spuntino: 3 fette di ananas. Pranzo: 70g spaghetti con pesto, insalata con lattuga, ravanelli, finocchio e pomodorini e due kiwi. Merenda: una tisana di equiseto. Cena: petto di pollo alla piastra, insalata con finocchi e lattuga e due fette di pane integrale. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.