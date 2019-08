Salvini: "Ho le idee ben chiare su quello che fara' la Lega, non mi permetto di giudicare cosa faranno gli altri. Se qualcuno ha scelto una maggioranza alternativa e si stanno distribuendo ministeri fra Pd e M5S basta dirlo, e' una questione di correttezza nei confronti degli Italiani Sono disposto ad aspettare tutti ma poi faro' quello che penso". Cosi' il ministro e vice premier, Matteo Salvini, ospite a Radio24.

"Oggi sentiro' prima l'intervento del premier. Ritirare i ministri? Prima devo sentire cosa dice, se sara' un discorso contro Matteo Salvini giudicheremo, spero che si parli del futuro dell'Italia. Ci sarebbero gia' le date delle prossime elezioni se non ci fosse un gruppo di parlamentari che non vogliono mollare la poltrona", ha aggiunto. Che senso ha un governo contro Salvini con tutti dentro? Un governo deve essere forte, per poter fare", ha osservato. Quindi "vedremo, dopo questi 10 giorni, che voglia di andare avanti ci sara'. Vedremo se qualcuno ha fatto accordi, se qualcuno vuole governare e vuole fare. L'alternativa? Il voto".

(ITALPRESS)