Di Maio a Conte: Ministri M5s al tuo fianco, ti ringrazio

"Caro Giuseppe, oggi e' un giorno molto importante. Il giorno in cui la Lega dovra' rispondere delle proprie colpe per aver deciso di far crollare tutto, aprendo una crisi di governo in pieno agosto, in spiaggia, solo per rincorrere i sondaggi. Oggi, al Senato, i ministri M5S saranno al tuo fianco.

Ci presenteremo in aula a testa alta. Tutti, ognuno di noi, sa di stare dalla parte giusta della storia". Cosi', in un post su Facebook, il ministro e vice premier, Luigi Di Maio. "Qualunque cosa accada, volevo dirti che e' stato un onore lavorare insieme in questo Governo. Vorrei sfruttare l'opportunita' di questo post per ringraziarti. Si', ringraziarti. Quando tutta Italia ha conosciuto Giuseppe Conte, lo ha ha conosciuto come uno dei membri della squadra di Governo del Movimento 5 Stelle. Allora avevamo ben compreso le tue capacita' e competenze, non ancora invece la tua profonda umanita'. Per fortuna, quando e' nato questo Governo, a me e Alfonso Bonafede venne l'idea di proporre te come presidente del Consiglio di garanzia tra le due coalizioni. In 14 mesi hai salvato l'Italia da due procedure di infrazione, hai rappresentato l'Italia ai tavoli europei ottenendo i margini di bilancio per dare ai cittadini Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Hai saputo farti amare dagli Italiani soprattutto nelle aree piu' disagiate del Paese.

Qualunque cosa accadra' oggi - sottolinea il leader politico del M5S -, sappi che per me e per tutti noi vederti in quel ruolo e' stato motivo di orgoglio. Sei una delle scelte di cui vado piu' fiero nella mia vita. Sei una perla rara, un servitore della Nazione che l'Italia non puo' perdere. Forza amico mio!", conclude.

(ITALPRESS)