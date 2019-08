Un muratore di 46 anni di Randazzo, Paolo Maio, è volato giù da una terrazza sovrastante il secondo piano di un'abitazione in via Marconi a Randazzo in provincia di Catania. Il 46enne lascia una moglie e due bimbi.

Il muratore stava effettuando dei lavori sul terrazzo di una casa di fronte alla sua. Secondo le prime informazioni ha perso l'equilibrio sulla scala su cui si trovava e ha fatto un volo di sei metri urtando nelle ringhiere dei balconi sottostanti prima di finire sull'asfalto. Un volo che purtroppo gli è risultato fatale. Gli operatori del 118 non hanno potuto che constatarne la morte e anche l'Elisoccorso, chiamato nel frattempo, è poi tornato indietro senza il passeggero a bordo. Sul posto i carabinieri di Randazzo, la Polizia Municipale e l'Ispettorato del Lavoro per verificare le cause dell'incidente ma anche le condizioni in cui l'uomo stava effettuando i lavori.