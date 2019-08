Dieta, una settimana per dimagrire velocemente: ecco come

Dieta, una settimana per dimagrire velocemente fino a 2 kg. E’ una dieta che aiuta aperdere peso velocemente mangiando una grande varietà di alimenti. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di una settimana completo, giorno per giorno, della dieta per dimagrire velocemente 2 kg.

Lunedì: colazione con un bicchiere di latte con caffè, 4 frollini di soia e avena. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 40 g di pasta con 100 g di ragù magro, 150 g di insalata e un frutto. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: 80 g di bresaola con 250 g di verdura condita con un cucchiaio di olio, 20 g di pane integrale e un frutto di stagione. Martedì: colazione con una macedonia di frutta fresca di stagione e un caffè senza zucchero. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 130 g di sogliola, 200 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: minestrone con 30 g di pasta, 110 g di manzo magro, 150 g di insalata o verdura mista con un cucchiaio di olio e un frutto di stagione.

Mercoledì: colazione con un toast con 50 g di prosciutto cotto, una sottiletta e una tazza di tè. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 40 g di riso con pesce, 80 g di bresaola, 250 g di verdura con un cucchiaio di olio e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: un piatto di minestra d’orzo e germogli di soia, 90 g di formaggio magro, 200 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e 200 g di frutta di stagione. Giovedì: colazione con 100 g di ricotta, 50 g di frutta fresca di stagione e un caffè. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 110 g di pollo alla piastra con salsa di soia, 200 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: minestra con avena, 80 g di prosciutto magro, 150 g di insalata con un cucchiaio di olio e un frutto di stagione.

Venerdì: colazione con una tazza di latte con caffè, 4 frollini di soia e avena. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 250 g di pesce spada ai ferri, 250 g di verdura con un cucchiaio di olio, 30 g di pane e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: un piatto di passato di verdure, 120 g di tacchino, 150 g di verdure con un cucchiaio di olio, 20 g di pane integrale e un frutto i stagione. Sabato: colazione con un toast con 50 g di prosciutto cotto, una sottiletta e una tazza di tè. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: carpaccio di pere e grana, 50 di salmone affumicato, 20 g di pane integrale e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: 250 g di germogli di soia con 50 g di gamberetti e 80 g di formaggio magro e un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e un frutto a scelta.

Domenica: colazione con una tazza di latte con caffè, 4 frollini di soia e avena o 100 g di ricotta. Spuntino: 125 g di yogurt bianco scremato. Pranzo: 80 g di bresaola, 250 g di verdura condita con un cucchiaio di olio, 30 g di pane integrale e un frutto di stagione. Merenda: 100 g di frutta fresca di stagione e 20 g di parmigiano. Cena: minestrone con 30 g di pasta, 120 g di tacchino, 150 g di insalata o verdura mista con un cucchiaio di olio e un frutto di stagione. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.