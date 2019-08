Dieta lipofidica per dimagrire contro diabete e ipertensione

La dieta lipofidica è una dieta che si basa su un programma di alimentazione naturale. La dieta lipofidica previene alcuni problemi di salute e patologie come il diabete e l’ipertensione.

Tra gli alimenti che si possono mangiare nella dieta lipofidica sono incluse frutta e verdura in piccole porzioni. La dieta lipofidica prevede l’esclusione di tutti gli alimenti in barattolo, siano essi naturali o processati. Inoltre, vengono limitate preparazioni che includono grassi, sale o dolcificanti. L’obiettivo principale di questa dieta è quello di evitare gli alimenti processati. È infatti noto a tutti che tali alimenti provocano problemi di salute (come diabete o ipertensione) e danneggiano vari organi interni. Si cerca quindi di prevenire gli effetti negativi di questi prodotti sull’organismo. Tuttavia, bisogna ricordare che alcune malattie che non sono reversibili, ovvero richiedono cure per tutta la vita.

Non trascurate eventuali trattamenti se iniziate questa dieta. la dieta lipofidica per dimagrire prevede l’esclusione di alcuni alimenti ed in particolare tutti quelli che non si trovano in natura e che non si possono nella loro forma naturale. Tuttavia, esistono anche alimenti naturali che vanno evitati. Tra gli alimenti da evitare ci sono anche alcol, zucchero e aceto. Tuttavia, bisogna eliminare anche alcune proteine come il salmone o gli insaccati. Bisogna escludere la frutta dall’alto contenuto di zuccheri. Ad esempio, non si possono mangiare banane, melone, fichi e ananas. Per quanto riguarda le verdure, cancellate dalla vostra spesa cetriolo, melanzana, cavolfiore e carota.

Tra gli alimenti da evitare ci sono anche biscotti, pane e pasta che restano fuori dal menù. Ecco gli alimenti consentiti: carne rossa, pesce e carni bianche magre, evitando di aggiungere qualsiasi tipo di grassi alla cottura. Potete cucinare al vapore, al forno o preparare delle zuppe. Altre proteine ammesse sono albumi, latte scremato senza lattosio e yogurt scremato. Questi alimenti riducono il rischio di malattie cardiache e abbassano i livelli di colesterolo cattivo. Per quanto riguarda le verdure, potete mangiare qualsiasi verdura verde come lattuga, sedano o coriandolo. Questo è il gruppo di alimenti più vario e salutare, grazie al suo apporto di fibre vegetali.

Tra gli alimenti consentiti c’è anche la frutta purché non rientri nella lista degli alimenti vietati. Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un’alterata quantità o funzione dell’insulina. L’insulina è l’ormone, prodotto dal pancreas, che consente al glucosio l’ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte energetica. Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno. L'ipertensione arteriosa è una condizione caratterizzata dall'elevata pressione del sangue nelle arterie, che è determinata dalla quantità di sangue che viene pompata dal cuore e dalla resistenza delle arterie al flusso del sangue. Interessa circa il 30% della popolazione adulta di entrambi i sessi e, nelle donne, è più frequente dopo la menopausa.