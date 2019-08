La dieta 1000 calorie consente di dimagrire fino a 2 kg in una settimana. E’ una dieta ipocalorica che aiuta a perdere peso riducendo dolci, pane bianco, pasta raffinata.

La dieta 1000 calorie si basa su tre gruppi alimentari, proteine magre utili per aiutare a migliorare l’aspetto dei tessuti rilassati, fibre contro il gonfiore e carboidrati integrali per evitare il famoso attacco di fame improvviso, causa principale dell’aumento di peso. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo della dieta 1000 calorie per dimagrire fino a 2 kg in una settimana. Lunedì: colazione con un bichiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale o pancarrè integrale con 40 g di ricotta amalgamata con un cucchiaino di cacao amaro in polvere. Spuntino: una piccola macedonia di frutta. Pranzo: 150 g di petto di pollo alla piastra, insalata di lattuga e pomodori e una macedonia di frutta fresca. Merenda: 2 fette di ananas al naturale. Cena: 250 g di polpo in insalata con patate lesse, insalata verde mista.

Martedì: colazione con una spremuta di arancia o pompelmo, due uova strapazzate euna fetta di pane integrale tostato. Spuntino: uno yogurt bianco. Pranzo: 200 g di pesce spada alla griglia, una porzione di patate lesse e spinaci. Merenda: un frutto medio come una mela o una pera o una manciata di fragole. Cena: una mozzarella, inaslata di pomodori e un piccolo panino integrale. Mercoledì: colazione con un bichiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata light. Spuntino: 2 fette di ananas al naturale. Pranzo: 60 g di pasta integrale in bianco al parmigiano, i insalata di pomodori e aceto balsamico. Merenda: centrifugato di frutta e verdura con carote, sedano e kiwi. Cena: un passato di verdure senza patate e senza legumi , fesa di tacchino e una mela verde.

Giovedì: colazione con un bichiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata light. Spuntino: una piccola macedonia di frutta. Pranzo: 170 g di bresaola con 10 g di rucola e grana, un piccolo panino integrale e due fette di ananas al naturale. Merenda: una piccola macedonia di frutta. Cena: 150 g di tagliata di manzo, verdure alla griglia e una coppetta di frutti di bosco. Venerdì: colazione con un bichiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata light. Spuntino: 2 fette di ananas al naturale o una pera. Pranzo: insalata di lattuga, pomodori e carote, 30 g di quartirolo o feta, un uovo sodo e 30 g di pane integrale. Merenda: centrifugato di frutta e verdura con carote, sedano e kiwi. Cena: 200 g di merluzzo al forno, melanzane alla piastra e una fetta di pane integrale.

Sabato: colazione con un bichiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata light. Spuntino: 2 fette di ananas al naturale. Pranzo: 70 g di prosciutto cotto, peperoni alla griglia, una fetta di pane integrale e due fette di ananas. Merenda: uno yogurt bianco. Cena: una mozzarella, insalata di pomodori e un piccolo panino integrale. Domenica: colazione con un bichiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un velo di marmellata light. Spuntino: 2 fette di ananas al naturale. Pranzo: 200 g di sogliole al cartoccio, zucchine alla piastra e un piccolo panino integrale. Merenda: uno yogurt magro. Cena: 60 g di panne integrali alle zucchine + 60 g di salmone al naturale, insalata verde.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.