Zingaretti governo forte o meglio il voto

"Come abbiamo sempre detto: attendiamo le dichiarazioni di Conte e l'apertura della crisi. A quel punto alla Direzione del 21 riaffermeremo una posizione chiara: o nel corso delle consultazioni si verificano le condizioni per un governo forte e di rinnovamento anche nei contenuti o e' meglio il voto." Lo dichiara in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

In precedenza, l'ufficio stampa del Pd in una nota aveva precisato come "siamo alla vigilia dell'intervento del Premier Conte in Parlamento e in presenza di una crisi di governo ancora non parlamentarizzata. Per questo motivo, in riferimento ad alcune notizie rilanciate oggi, l'ufficio stampa del Pd precisa che e' privo di fondamento parlare di negoziato sul governo e addirittura di caduta di tabu' per un eventuale Conte bis".

