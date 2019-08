Sgombero condominio di via Plebiscito a Scoglitti: proroga ordinanza

Condominio di via Plebiscito a Scoglitti, prorogata con modifiche l'ordinanza. Con l’ordinanza n. 70 del 16 agosto scorso, la Commissione straordinaria del Comune ha prorogato, con alcune modifiche, l'ordinanza n. 69 del 6 Agosto, avente ad oggetto lo sgombero cautelativo di alcuni immobili di via Plebiscito a Scoglitti.

Con il nuovo provvedimento viene prorogato lo sgombero degli immobili facenti parte della palazzina condominiale con accesso dai civici 18, 18/a e 18/b, fino alla realizzazione delle opere di cui alla diffida a svolgere lavori urgenti, ad opera ed a carico dei condomini, sull'immobile di via Plebiscito; viene altresì prorogato lo sgombero degli immobili con ingresso dalla via Messina 69 e 71 e dalla via Plebiscito 16/a, 16/b e 16/c, 18/c, direttamente interessati dalla messa in sicurezza dell'immobile condominiale di via Plebiscito; viene consentito l'uso degli immobili corrispondenti ai civici 11/a, 11/b, 11/c , 11/d, 11/e e 13, con accesso dalla via Plebiscito; viene ripristinato il transito veicolare e pedonale sulla via Plebiscito, ad esclusione del tratto prospiciente i civici 18, 18/a e 18/b. Il testo integrale dell'ordinanza è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comunevittoria.gov.it)