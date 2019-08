Vincono Roma e Juventus, pari per il Milan al "Manuzzi". Ultimi test per le big di serie A a una settimana dalla prima giornata di campionato. Prestazione sottotono per la formazione di Fonseca sul campo dell'Arezzo: i giallorossi giocano a lungo sotto ritmo ma nel finale ottengono la vittoria per 3-1.

Il vantaggio arriva al 48', con un rigore procurato da Zaniolo e trasformato da Perotti, ma pochi minuti dopo Belloni pareggia i conti sempre su penalty. Al 65' Dzeko festeggia il rinnovo del contratto con un preciso diagonale mancino che regala il 2-1 alla Roma e nel finale i giallorossi trovano il terzo gol firmato da Kluivert. Paulo Dybala protagonista al "Nereo Rocco", dove la Juve - senza Ronaldo e Sarri, rimasto a casa per i postumi dell'influenza - supera 1-0 la Triestina. Il gol partita porta la firma della Joya, schierato centravanti, che al 38' si gira in area sull'imbucata centrale di Bernardeschi e con un pallonetto delizioso beffa il portiere triestino.

A inizio ripresa l'argentino potrebbe firmare la sua personale doppietta ma si fa parare un rigore da Offredi. Non va oltre lo 0-0 il Milan col Cesena: rossoneri meglio nella ripresa ma Piatek spara a salve e il gol non arriva. "Le cose su cui lavorare sono tante ma l'atteggiamento e' stato giusto, positivo, i ragazzi non si sono risparmiati", le parole di Giampaolo a fine gara.

(ITALPRESS)