Sono stati in 27 a sbarcare a Lampedusa dall'Open Arms. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, dei migranti per i quali e' stato ordinato lo sbarco in quanto minorenni, gia' 8 si sono dichiarati maggiorenni.

"Dopo i "malati immaginari", ecco i "minorenni immaginari"! Pero' quello cattivo e' Salvini. Mentre altri cedono, io non cambio idea" scrive il vicepremier su facebook.

