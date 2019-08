La dieta dimagrante senza carboidrati e senza glutine è un buon esempio di dieta per dimagrire subito. La dieta dimagrante senza carboidrati prevde lì eliminazione di zuccheri raffinati e glutine, come pane e pasta.

La dieta dimagrante senza carboidrati e senza glutine è un ottimo sistema per dimagrire velocemente. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dimagrante senza carboidrati e senza glutine per dimagrire subito. Il menù settimanale della dieta senza carboidrati e glutine prevede il consumo di frutta, verdura e proteine. Se sei vegetariana o vegana, puoi mangiare proteine vegetali che trovi nei legumi (ceci, fagioli). Colazione con un frullato di frutta a piacere, fatto ad esempio con una banana, mezza mela e qualche fragola senza aggiunta di zucchero.

Spuntino: una tisana drenante al finocchio.Pranzo: petto di pollo alla griglia, insalata mista. Merenda: una tisana al finocchio o al tarassaco. Cena: insalata mista, due uova o tonno e due gallette di riso. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.