La dieta dell’anguria per dimagrire 3 kg in 7 giorni in estate è facile da seguire. La dieta dell’anguria prevede ogni giorno due spuntini, uno a metà mattina e uno pomeridiano a base di anguria.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù settimanale della dieta dell’anguria. Lunedì: colazione con un tè verde o caffè, fette biscottate integrali o di kamut con miele. Pranzo: pasta integrale con pomodoro e insalata mista con indivia, cetrioli, tarassaco, zucchine. Cena: orata al forno, spinaci stufati e mezzo panino integrale. Martedì: colazione con un tè verde o caffè con miele e due biscotti integrali. Pranzo: prosciutto crudo privo di grassi, Insalata con lattuga, carote, finocchi, pomodorini e mezzo panino integrale. Cena: petto di tacchino alla griglia e malanzana alla griglia.

Mercoledì: colazione con uno yogurt alla soia e cereali integrali. Pranzo: crema di fagioli e insalata mista con tarassaco, carota, finocchio e sedano. Cena: merluzzo in umido con pomodorini, cicoria lessata e un panino piccolo integrale. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte di soia con miele e fiocchi di cereali. Pranzo: pasta di kamut con verdure e insalata mista con carote, rucola, foglie di spinaci. Cena: una porzione di formaggio spalmabile magro, peperoni alla griglia e un panino piccolo integrale. Venerdì: colazione con un tè verde o caffè con miele e due biscotti integrali. Pranzo: una porzione di riso integrale o nero con gamberetti e insalata mista con pomodori e carot. Cena: una porzione di petto di pollo alla griglia e zucchine alla griglia. sabato: colazione con uno yogurt magro e cereali integrali. Pranzo: zuppa di farro, ceci e sedano, insalata verde con lattuga, songino, fagiolini, pomodori. Cena: vitello alla piastra e spinaci al vapore.

Sabato: colazione con un bicchiere di latte di riso e due fette biscottate integrali. Pranzo: insalata di pomodori, carote e scalogno e un pane piccolo integrale. Cena: dentice stufato con olive nere, fagiolini all'insalata. La dieta dell’anguria è una dieta ipocalorica non adatta a tutti e soprattutto a chi soffre di patologie importanti. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di varie patologie importanti come il diabete. Infine ricordiamo che non devono essere lasciate le terapie mediche prescritte senza aver chiesto il parere del proprio medico.