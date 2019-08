"La fine prematura della legislatura e' il riconoscimento di un fallimento, una ferita inferta alla vita democratica. Bisogna quindi fare il possibile per evitare tale evento". Cosi' Romano Prodi su Il Messaggero, secondo cui "bisogna percio' partire dalle ragioni che hanno portato al

declino del governo attuale e preparare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata, sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione. E' un compito difficilissimo ma non impossibile. Un esercizio di questo tipo, come ho gia' piu' volte messo in rilievo nei giorni scorsi, e' stato messo in atto in Germania". "Si dira' che l'Italia non e' la Germania - aggiunge -, ma la necessita' di un tentativo di questo tipo e' maggiore a Roma che a Berlino perche' non solo noi, ma tutti i nostri amici stranieri, si stanno chiedendo cosa faremo in futuro".

"Poiche' le tensioni nel governo per ora in carica sono divenute ingestibili solo dopo la divisione fra Lega e 5Stelle sul voto europeo, e' chiaro che l'accordo deve prima di tutto fondarsi sul reinserimento dell'Italia come membro attivo dell'Unione europea - sottolinea Prodi -. Forse bisognerebbe battezzare questa necessaria coalizione filo europea Orsola, cioe' la versione italiana del nome della nuova presidente della Commissione europea. Non so se si possa chiamare una coalizione con un gentile nome femminile ma credo che, in questo caso, il gesto avrebbe un preciso significato politico".

"In secondo luogo deve essere un accordo duraturo: non per un tempo limitato ma nella prospettiva dell'intera legislatura - prosegue Romano Prodi -. Perche' questo sia credibile e' innanzitutto necessario che contenga, in modo preciso e analitico, i provvedimenti e i numeri della prossima legge finanziaria. Quindi l'impegno deve essere per il lungo periodo e la garanzia che quest'impegno venga rispettato puo' arrivare solo dall'approvazione dettagliata, rigorosa e perfino pedante, delle misure da prendere gia' a partire dalla prossima Legge finanziaria che, secondo Salvini, avrebbe dovuto segnare la rottura con i nostri partner europei".

"In terzo luogo - evidenzia Prodi - le condizioni del Paese obbligano all'adozione di politiche dedicate in modo organico a due fondamentali obiettivi: la riorganizzazione degli strumenti necessari per la ripresa economica e la messa in atto di una politica socialmente avanzata. Al perseguimento dei diritti civili bisogna infatti accompagnare, con piu' vigore di quanto avvenuto in passato, uno sforzo per il rafforzamento dei diritti sociali, partendo dalla lotta alle disuguaglianze, dalla difesa del welfare e da una nuova attenzione per la scuola e la sanita', messe pericolosamente a rischio dalla politica degli ultimi anni. Gli italiani non sono angosciati solo dalle migrazioni (in entrata e in uscita) e il problema deve essere riesaminato insieme ai partner europei sia per l'aspetto dell'accoglienza sia per quello dell'inserimento. Tutti noi abbiamo anche una crescente paura di essere sempre meno garantiti nel campo della scuola e in quello della sanita'. Tutte queste paure sommate assieme stanno disgregando l'Italia".

"Non sara' certo facile trovare - conclude Prodi - l'unita' necessaria per definire questo programma fra partiti che si sono tra di loro azzuffati per l'intera durata del governo e che hanno perfino un diverso concetto del ruolo delle istituzioni nella vita del Paese. La definizione di una linea comune al loro interno deve quindi accompagnare (e forse precedere) l'accordo di governo. In genere, in questi casi, si deve pensare a qualcosa che possa perlomeno potersi paragonare a un congresso di partito. Non ho la minima idea di come possa svolgersi un congresso dei 5Stelle perche' sono cresciuto con la convinzione che per confrontarsi sia necessario almeno guardarsi in faccia, ma ho un'idea ben chiara sulla necessita' di aprire un dibattito nell'ambito del Partito Democratico cosi' che la posizione prevalente possa portare avanti in modo credibile e fermo le decisioni prese, senza che esse vengano continuamente messe in discussione anche ponendo sul tavolo ipotesi di scissione.

Un dibattito ancora piu' necessario per preparare una posizione unitaria sul grande problema delle autonomie che non possono essere lasciate all'iniziativa di alcune Regioni ma che debbono coinvolgere prima gli italiani e necessariamente tutti gli italiani come veri protagonisti".

