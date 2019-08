Salvini: "Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l'Italia. Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Il vicepremier replica cosi' alla Ong spagnola Open Arms, che ha scritto in un tweet: "Giorno 17. Miserabile. Miserabile e' chi utilizza 107 esseri umani "senza nome" e dei voluntari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore".

