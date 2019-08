Il cordoglio dell’amministrazione comunale per la morte del presidente Bartolo Guccione. Lo storico presidente dello Scicli calcio scomparso ieri a 79 anni.

Il sindaco di Scicli e l’amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio per la morte del dottor Bartolo Guccione, uomo che ha amato Scicli sino a portarne in alto il nome in ambito sportivo e calcistico come nessun altro.