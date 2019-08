Oggi, domenica 18 agosto, in occasione della festa del Cuore Immacolato di Maria, in programma a Cava d’Aliga, è stato istituito un servizio di bus navetta privato dalle 20:30 per raggiungere Cava D’Aliga da contrada Zagarone e dal parcheggio di viale Miramare a Sampieri.

Info al 339 400 00 11. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico, preceduto dalla spettacolo, al lungomare di Matranga e Minafò, della trasmissione Made in Sud di Rai Due.