Il menù della dieta Mediterranea per dimagrire in salute si basa sul consumo di alcuni alimenti che aiutano a perdere peso e a dare benessere all’organismo.

La dieta Mediterranea per dimagrire in salute ed in particolare il menù tipo si basa sul principio della Piramide Alimentare ovvero su uno schema che parte dagli alimenti da consumare meno frequentemente fino ad arrivare a quelli che vanno assunti quotidianamente e più volte al giorno. In particolare i cibi che vanno mangiati solo sporadicamente sono i dolci e la carne rossa mentre è consigliato un consumo settimanale di carni bianche, pesce e uova (per queste ultime, non più di un paio a settimana). Questi invece gli alimenti che dovrebbero essere presenti tutti i giorni a tavola: olio di oliva e latticini come formaggi, latte e yogurt, frutta e verdura di stagione, legumi, carboidrati complessi come pasta, riso, pane, cereali e patate.

Ma vediamo ora un menù esempio della dieta Mediterranea per dimagrire in salute. Colazione a scelta tra una tazza di latte scremato o uno yogurt e una tazzina di caffè con un cucchiaino di zucchero ed eventuale aggiunta di due cucchiaini di orzo solubile, o in alternativa un centrifugato di frutta, due fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata o miele o tre quattro biscotti secchi ai cereali o 30gr di cereali a scelta, più un frutto di stagione. Spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana: un frutto di stagione, uno yogurt magro o due biscotti ai cereali, una tazza di tè e un caffè. Pranzo: una porzione di pasta o riso (meglio se integrali), da condire con verdure a scelta tra quelle di stagione, legumi o pesce come frutti di mare o gamberetti, passato di verdure o minestrone misto, mozzarella oppure fesa di tacchino, bresaola, petto di pollo o di tacchino ai ferri, oppure uovo sodo, abbinati ad insalata mista o verdure grigliate e accompagnati da un panino integrale.

Cena: carne bianca come pollo o tacchino al forno, ai ferri o al vapore o pesce a scelta al forno, ai ferri o al vapore, una porzione di verdure cotte al vapore o insalata mista e un frutto di stagione. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di un nutrizionista o dietologo prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi offre di diabete o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.