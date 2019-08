La dieta e le regole per mantenere in salute il rene. La dieta ideale per rallentare l’insorgenza di patologie renali è la dieta ipoproteica e a basso contenuto di sale.

La dieta e le regole per mantenere in salute il rene si basano anche sul tenere sotto controllo la pressione arteriosa, i livelli di glicemia e gli zuccheri. Per mantenere insalte il rene occorre anche evitare la sedentarietà, una alimentazione sregolata e un eccesso di uso di farmaci che possono concorrere, a lungo termine, all’insorgenza di patologie anche croniche. Ma vediamo alcune regole degli esperti dell’ANDID (Associazione Nazionale dei Dietisti) per non incorrere in rischi di malattie al rene. Ecco, dunque, dagli esperti alcune regole d’oro per mantenere in salute i reni: praticare attività fisica in maniera regolare aiuta a controllare la pressione arteriosa e perciò a ridurre il rischio di malattia renale; sottoporsi a regolari check-up per la glicemia e la pressione.

La pressione alta è dannosa per i reni specie quando è associata ad altri fattori come il diabete, il colesterolo elevato e le malattie cardio-vascolari; mangiare sano e controllare il peso. È bene previlegiare una dieta a base di cibi vegetali, come la dieta mediterranea, che riducono l’acidità dell’urina e quindi il carico di lavoro per il rene, apportando poche calorie e molte vitamine antiossidanti. Consumare ad ogni pasto cereali comuni e integrali; includere nella dieta almeno 2 volte la settimana legumi (ceci, fagioli, fave, lenticchie, lupini, piselli, soia) e pesce; ridurre la frequenza settimanale di alimenti che contengono proteine, specie di origine animale (carne, affettati, uova, formaggi e latticini) ed eliminare il grasso visibile; utilizzare l’olio extravergine di oliva, moderando le quantità e aggiungendolo, quando possibile, a crudo.

Ridurre il sale, specie quello aggiunto e sostituirlo con aromi e spezie. Inoltre la dieta e le regole per mantenere in salute il rene prevede anche di bere in abbondanza, circa due litri di acqua al giorno. Questa quantità può variare in relazione al sesso, all’esercizio fisico, al clima, alle condizioni di salute, alla gravidanza e all'allattamento. Sì anche tisane e tè preparati in casa e non zuccherati, no a bibite o succhi di frutta che apportano zuccheri (e calorie) non necessari e possono contenere additivi (fosfati o potassio) nocivi per le reni.

Infine per mantenere in salute il rene bisogna smettere di fumare in quanto il fumo aumenta la pressione del sangue e accelera l’invecchiamento dei vasi ostacolando la circolazione. Inoltre il fumo può aumentare il rischio di cancro del rene in quanto le sostanze contenute nel tabacco vengono eliminate attraverso le urine.