La dieta del dott Nowzaradan per dimagrire è una dieta Low Carb dove gli unici carboidrati previsti sono quelli che provengono dalle verdure e da qualche ortaggio.

Il dott Nowzaradan è un medico di origini iraniane considerato uno dei maggiori specialisti in chirurgia bariatrica e trattamento dell’obesità negli Stati Uniti, diventato famoso con la trasmissione televisiva “Vite al limite”.La dieta del dott Nowzaradan si basa su un regime restrittivo che consente di dimagrire in modo autonomo ovvero senza il ricovero ospedaliero. La dieta dott Nowzaradan viene consigliata alle persone obese per dimagrire prima di poter effettuare un intervento chirurgico. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta Dott Nowzaradan da 1200 calorie per dimagrire in un esempio di menù giornaliero.

La dieta dott Nowzaradan da 1200 calorie prevede da quattro a cinque porzioni di carboidrati integrali: una porzione equivale a una fetta di pane integrale o a 50 gr di pasta già cotta o riso già cotto o di cereali già cotti o cereali soffiati da colazione integrali e non zuccherati o 100 grammi di patate (peso da crudo). Durante il giorno sono consentitit fino a tre porzioni di latticini scremati. Una porzione equivale a 200 ml di latte scremato o 50 gr di mozzarella light o ricotta o 170 gr di yogurt magro o 150 gr di formaggio scremato tipo fiocchi di latte.

Il formaggio stagionato sostituisce una delle porzioni nelle dosi di 30 gr per esempio parmigiano reggiano.Massimo 150 gr tra carne e pesce magri o legumi lessi in totale. Per condire gli alimenti sono previsti fino ad un massimo di 3 cucchiaini di olio extravergine di oliva. Fino a nove porzioni tra frutta e verdura, di cui 2-3 per la frutta: (una porzione: circa 100 gr circa per la frutta, 160 circa per broccoli e verdure a foglia verde, 100 per ortaggi come il pomodoro). Non sono consentiti zuccheri né alcol durante la dieta, e il consumo di sale deve essere moderato.

Durante la dieta dott Nowzaradan da 1200 calorie per dimagrire bisogna svolgere almeno mezzora di attività aerobica quotidiano per cinque giorni a settimana. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di un nutrizionista o dietologo prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi offre di diabete o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.