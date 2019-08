La dieta da 1200 calorie senza carboidrati per dimagrire fino a 2 kg in 7 giorni è una dieta ipocalorica. E’ una dieta facile che prevede il consumo di carne bianca, pesce e tanta frutta e verdura. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero completo.

Colazione: un bicchiere di latte o uno yogurt magro e due fette biscottate con un velo di marmellata. In alternativa alle fette biscottate si può mangiare una macedonia senza aggiunta di zucchero o due biscotti integrali. Spuntino: una macedonia. Pranzo: verdura di stagione, mozzarella vaccina e due gallette di riso. In alternativa alla mozzarella si pouò mangiare carne bianca tipo pollo o tacchino alla griglia o pesce sempre cotto alla griglia con insalata mista o verdure al vapore. La dieta da 1200 calorie senza carboidrati per dimagrire fino a 2 kg in una settimana non è adatta a tutti.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di un nutrizionista o dietologo prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi offre di diabete o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.