Ananas nella dieta per dimagrire 2 kg velocemente. L'ananas, il frutto tropicale che fa bene alla salute e aiuta a perdere peso. La dieta dell’ananas è una dieta facile da seguire in estate e prevede una alimentazione che da benessere all’organismo.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dell’ananas per dimagrire e quali benefici da all’organismo. Primo giorno: colazione con un caffè d’orzo e due fette biscottate integrali con marmellata. Spuntino: mezzo ananas fresco. Pranzo: bresaola, insalata e 2 fette di ananas. Merenda: due kiwi. Cena: filetto di merluzzo cotto al vapore, ricotta fresca e 2 fette di pane integrale. Secondo giorno: colazione con un bicchiere di latte di soia e tre fette biscottate integrali con miele. Spuntino: 4 fette di ananas. Pranzo: sogliola con limone, un cetriolo fresco condito con un pizzico di sale e succo di limone, 2 fette di pane alla soia e 2 fette di ananas. Merenda: prosciutto crudo magro e mezzo ananas fresco. Cena: 60 grammi di prosciutto crudo magro e mezzo ananas.

Terzo giorno: colazione con un caffè e una fetta di pane integrale con un velo di marmellata. Spuntino: mezzo ananas fresco. Pranzo: mozzarella, pomodoro e origano e un panino alla soia. Merenda: mezzo ananas fresco. Cena: bistecca di vitello ai ferri e insalata mista. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di un nutrizionista o dietologo prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta non è adatta a chi offre di diabete o altre patologie e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.