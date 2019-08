M5S Modica, fenomeno incidenti stradali, occorre assumere serie ed efficaci iniziative, ecco quali. Continua in maniera incessante, purtroppo, il fenomeno degli incidenti stradali a Modica e in provincia di Ragusa, soprattutto in questo periodo estivo, mettendo a forte repentaglio l’incolumità di tutti.

Il M5S Modica esprime a riguardo forte sgomento e preoccupazione, soprattutto dopo i tragici fatti di Vittoria, Scicli e i continui e gravi fatti verificatisi anche Modica con frequenza quasi quotidiana, sia sulle strade urbane sia extraurbane. È ormai chiaro a tutti che il fenomeno non può essere sottovalutato o considerato normale e che occorre in qualche modo intervenire per ridurre drasticamente il triste verificarsi di incidenti di ogni genere e gravità con tutte le gravi conseguenze che ne conseguono. Sicuramente, a nostro avviso, la maggior parte dei cittadini mostra rispetto delle regole in generale e del codice della strada in particolare; altresì una parte minima ma purtroppo significativamente incisiva, continua, con deprecabili comportamenti, a infrangere in maniera incivile sia le più banali e semplici regole, che quelle che presidiano la sicurezza e l’incolumità propria e degli altri, (es. parcheggio in doppia fila o sul marciapiede, divieto di utilizzo di smartphone alla guida, sorpasso azzardato, etc.).

Per quanto sopra, riteniamo opportuno e necessario suggerire, a tutti gli organi competenti, interventi a prevenzione e contrasto di tali fenomeni: potenziare i controlli di ogni tipo, anche attraverso i nuovi strumenti tecnologici a disposizione, ad iniziare dall’autovelox, dallo street control, dai semafori radar, dai safety tutor e anche da quelli tradizionali, come i posti di blocco da parte delle forze dell’ordine, con l’utilizzo dell’etilometro e di ogni altro strumento atto ad intercettare, sanzionare e dissuadere coloro che sistematicamente non rispettano il codice della strada, mettendosi alla guida sotto l’effetto di droghe o alcool; avviare campagne di sensibilizzazione ed educazione volte a consolidare e potenziare la consapevolezza che la guida di un veicolo impone comportamenti precauzionalmente ispirati alla massima attenzione e sicurezza (evitare distrazioni come ad esempio l’utilizzo dello smartphone); ripristinare la segnaletica verticale e orizzontale, ad oggi in tante strade urbane ed extraurbane obsoleta o assente del tutto, per segnalare adeguatamente ogni possibile pericolo che può dare luogo ad un incidente; potenziare i trasporti pubblici per ridurre la circolazione dei veicoli sulle strade e i conseguenti pericoli (tamponamenti, inquinamento, stress, etc.) dovuti alla congestione del traffico, ormai presente troppo frequentemente in molte arterie di comunicazione (es. incrementare le corse urbane ed extraurbane, istituire corse estive anche negli orari serali per i collegamenti con le frazioni marinare, etc.); pianificare con cura e nel tempo realizzare interventi in spazi urbani ed extraurbani mirati alla realizzazione di luoghi di sosta e parcheggio nelle aree con alta densità di servizi; al contempo pianificare e realizzare marciapiedi e piste ciclabili col fine di ridurre la pressione veicolare sugli assi stradali di maggior flusso veicolare.

Il M5S Modica si rivolge, pertanto, a tutti gli organi competenti ad ogni livello perché adottino tutte le misure suddette e anche altre volte a evitare e limitare al massimo il verificarsi di incidenti stradali che quotidianamente continuano a mettere a rischio l’incolumità pubblica.