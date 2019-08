Prosegue il tour europeo dei Baciamolemani, la band di Ragusa, che, dopo il successo di Madrid, sono tornati in Spagna, questa volta in Catalunya.

Migliaia di persone sono accorse alla Festa Mayor di Martorell per lasciarsi trascinare sulle note della band ragusana che adesso torna in patria per l'ultima parte del tour estivo che inizierà da Marina di Modica il 18 agosto in occasione del Birrocco Summer Edition. Tante novità poi sono previste per l'autunno, a partire da un nuovo singolo con una nuova collaborazione internazionale.