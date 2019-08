Alessandra Cardella, ginecologa e ostetrica palermitana di 42 anni è morta in un incidente stradale in Piemonte. La donna dal 2009 lavorava in Piemonte, nell'ospedale di Rivoli, come dirigente medico.

La notizia della morte di Alessandra Cardella è stata annunciata da Flavio Boraso, direttore generale dell'Asl To3, l'azienda sanitaria locale di Collegno e Pinerolo, nel Torinese. La salma della giovane ginecologa sarà trasportata a Palermo. Alessandra Cardella è morta dopo 8 giorni di agonia all’ospedale di Rivoli per le complicanze subentrate a causa dell’incidente stradale. L'incidente era avvenuto il 6 agosto, intorno alle 16.30, a Grugliasco, un episodio che nessuno avrebbe immaginato potesse concludersi in modo tanto tragico. Si è trattato di un tamponamento tra quattro auto in corso Allamano angolo via Leonardo Da Vinci.

Nessuno dei feriti era apparso grave. L'incidente era stato rilevato dalla polizia municipale.