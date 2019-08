"Salvini sente scivolarsi via la poltrona e sa che solo con il potere potra' avere ancora un (breve) futuro. Il capitano si e' impaurito di brutto. E dunque offre tutto a Di Maio. Scene da far impallidire il calciomercato.

Adesso vedremo che cosa fara' il Movimento Cinque Stelle: puo' davvero accadere di tutto. Noi abbiamo una sola stella polare: il rispetto delle Istituzioni. Solo quello. Prima l'Italia. Poi il Pd, le correnti, le esigenze personali: prima l'Italia. Prima le Istituzioni". Lo scrive su facebook Matteo Renzi che aggiunge: "Siamo pronti a un Governo Istituzionale per salvare le famiglie dall'aumento dell'IVA e per evitare che l'Italia sia isolata in Europa. E siamo ancora piu' pronti a fare un'opposizione ancora piu' dura se grillini e leghisti si rimetteranno insieme per una banale esigenza di poltrone".

"Per noi - aggiunge - la difesa degli italiani viene prima di qualsiasi cosa, anche dei nostri risentimenti personali. Una settimana fa Salvini sembrava invincibile, quattro giorni fa eravamo in campagna elettorale, due giorni fa Governo Istituzionale, domani chissa'. Una persona seria dopo aver perso si dimette. Costa fatica, lo so bene. Ma dimettersi e' un gesto di dignita'. Salvini non sa che cosa sia la dignita', impaurito com'e'. Deve scegliere se salvare la poltrona o salvare la faccia: scegliera' la poltrona per qualche mese, perdera' la faccia per sempre. Noi sempre e per sempre dalla stessa parte: dalla parte delle famiglie italiane, non delle ambizioni personali.Buon bagno a tutti".

