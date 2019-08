Si terranno oggi, 16 agosto, i funerali di Nadia Toffa, la nota conduttrice del famoso programma televisivo Le Iene morta per un tumore al cervello. I funerali di Nadia Toffa si terranno nella cattedrale di Santa Maria Assunta alle ore 10,30 a Brescia.

A tenere l’omelia sarà Don Patriciello, il parroco anti-roghi. Nadia Toffa è morta dopo aver lottato contro un tumore al cervello che l’ha portata via in poco meno di 2 anni. Nadia Toffa è sempre stata dalla parte del giusto ed ha sempre lottato contro le ingiustizie del nostro Paese. Dalla Terra dei fuochi all’Ilva, nella sua breve ma intensa vita, la giornalista ha svolto egregiamente il suo mestiere e lo ha fatto sempre con il sorriso stampato sulle labbra. Sono tanti i messaggi di addio per Nadia Toffa postati sui social in questi giorni da amici, personaggi famosi e non solo.