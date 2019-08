È venuto a mancare stamane, 16 agosto 2019, il dr. Arturo Comisi, Primario Emerito del reparto di Pediatria di Vittoria. Il dr. Comisi, nato a Vittoria nel 1930, conseguì la Laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi di Modena e, successivamente, le specializzazioni in Pediatria e Igiene.

Rientrato a Vittoria, nei primi anni ’60, cominciò ad assistere i pazienti in età pediatrica nel vecchio Ospedale dei Cappuccini. Con l'inaugurazione del nuovo Ospedale gli venne assegnato il reparto di Pediatria e Neonatologia, da lui diretto fino al 31 dicembre 1990. Per capacità professionali e doti umane verrà sempre ricordato lasciando in ricordo un pezzo importante della storia della Sanità Ipparina, il cui impegno non sarà certo dimenticato. L’Azienda di Ragusa esprime cordoglio al dr. Fabrizio Comisi, figlio dell’emerito primario. Foto: dr. Arturo Comisi