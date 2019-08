Fiorella Mannoia oggi, 16 agosto, in concerto a Ragusa. La famosa cantante si esibirà in piazza Libertà. Ragusa è tra le tre tappe del “Personale tour” in Sicilia. Fiorella Mannoia domani 17 agosto sarà al Teatro antico di Taormina e il 19 a Palermo al teatro di Verdura.

Ad accompagnarla sul palco i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro "Doc" De Crescenzo (chitarre). Fiorella Mannoia presenterà dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico "Personale" e i suoi più grandi successi. Il tour proseguirà in autunno con una seconda parte nei teatri più importanti d'Italia.