Estate 2019, i Teppisti dei sogni a Marina di Modica

Ci sono anche I Teppisti dei sogni a Marina di Modica tra gli eventi in programma nel wekeend. Si comincia oggi, venerdi 16 agosto, nei vialetti di Marina di Modica l’edizione estiva del “Birrocco 2019” che rispetterà la formula di successo dell’evento ufficiale di settembre: abbinare la qualità delle produzioni presenti alla varietà dell’offerta birraia, con la presenza di tantissime birre provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero con il programma che dedicherà spazio anche alle eccellenze enogastronomiche locali, ma anche al divertimento e alla buona musica.

Per la serata di apertura tocca ai Singh-iozzo, la tribute band dei Negramaro. In Piazza Mediterraneo arriva la Notte Italiana, musica tricolore fino a tarda notte con i migliori deejay locali. Sabato 17 sarà una giornata ricchissima di eventi. Alle 19:00 divertimento e sport grazie all’evento di “fit & boxe” organizzato dalle palestre Start e Vitality. Sempre in Piazza Mediterraneo a Marina serata amarcord anni 70 grazie al concerto dei Teppisti dei Sogni. Lo spettacolo sostituisce il precedente annunciato dei New Trolls a causa di problemi organizzativi non dipendenti dalla direzione del Modica Sumemr Fest. Nell’ambito del Birrocco si balla anche nei vialetti con Eugenio Ferrara e Giovanni Massari.

A Modica spazio alla cultura. Per l’occasione i musei Belgiorno, del Cioccolato, la casa natale di Salvatore Quasimodo e la Chiesetta Bizantina di Via Grimaldi resteranno aperti fino a mezzanotte. Così come il castello dei Conti dove si terrà la serata “Da Recanati a Modica” L'evento si svolgerà nell'ambito del bicentenario dell'Infinito per cantare la luna e l'amore con:Giacomo Leopardi Salvatore Quasimodo, Tommaso Campailla, Raffaele Grana Scolari, Girolama Grimaldi. Ingresso libero. Domenica 18 torna il Beach Party, la formula di successo che porta in spiaggia tantissimi giovani per ballare e divertirsi insieme.

La sera in Piazza Mediterraneo l’atteso concerto dei I Baciamo le mani. A Modica largo alla bellezza con la seconda edizione del premio Miss Contea. L’inizio è fissato alle ore 21:30 in Piazza Matteotti.