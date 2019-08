Stasera,16 agosto alle ore 20.15, presso auditorium di Marina di Modica sarà proiettato il cortometraggio dei 20 anni di Anffas onlus Modica con la regia di Alessio Miceli e la produzione AXELFILM.

Vogliamo ringraziare chi ci sta permettendo la visione del cortometraggio, i responsabili del nuovo cineteatro Aurora. Il cortometraggio è la storia di Anffas Modica, raccontati con gli occhi di un ragazzo autistico e l’amicizia con una bambina. In questi 20 anni di momenti felici e tristi. Lavorare con Alessio e il suo staff è stato un grosso piacere, per i ragazzi è stato un emozione vivere queste giornate da protagonisti, essere dei veri attori, hanno avuto una grande pazienza ad ascoltare Alessio e chi lo collaborava. Alessio e il suo Staff, sono stati in grado di gestire i ragazzi anche con l’aiuto dei volontari dell’associazione che hanno partecipato al corto e una grossa mano dei genitori che hanno collaborato alla riuscita del cortometraggio.

Anffas Modica dopo l’acquisto del pulmino sta portando aventi un nuovo progetto la ristrutturazione della Sede, vorremmo creare un Centro Diurno per le persone con disabilità, la richiesta di nuove entrate sono numerose.