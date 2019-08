Incidente mortale oggi, 15 agosto, a Licata in provincia di Agrigento. A perdere la vita è stato Filippo Graci di 30 anni. L’incidente mortale è avvenuto lungo la strada provinciale San Michele, che collega Licata con la località balneare di Mollarella.

Il 30enne che viaggiava a bordo di uno scooter per cause ancora in corso di accertamento è morto dopo esser finito dentro un canalone di scolo che si trova lungo il margine della strada. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasferito il trentenne, ferito gravemente, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove il ragazzo è deceduto. Sul posto dell’incidente mortale è intervenuta la polizia municipale di Licata che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incedente.