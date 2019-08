Incidente autonomo stamattina in via Cozzo Rotondo a Modica. Un’auto, una Polo Wolkswagen, per cause in corso di accertamento, guidata da una donna, A.B., è finita prima contro un muro e poi si è ribalatata.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna con lievi contusioni al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.