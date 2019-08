Grave incidente alla vigilia di Ferragosto sulla Modica Pozzallo

Incidente stradale nella notte della vigilia di Ferragosto sulla SS 194, la Modica Pozzallo. L’incidente è avvenuto tra un’auto, una Lancia Ypsilon, e uno scooter con a bordo due ragazzi, entrambi di 21 anni.

La peggio è toccata ad uno dei ragazzi che viaggiava a bordo dello scooter, trasferito nella notte in elisoccorso a Catania con amputazione di una mano. L’altro ragazzo si trova ricoverato all’ospedale Maggiore di Modica con varie fratture in diverse parti del corpo e traumi al volto. Ferito anche il conducente dell’auto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’albuanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti in entrembe le direzioni.