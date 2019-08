Riparata tempestivamente la conduttura idrica dell’impianto di sollevamento San Leonardo a Ragusa che rifornisce una gran parte dell’area cittadina in cui si sono verificati alcuni disservizi per l’approvvigionamento idrico.

I tecnici del Comune, prontamente intervenuti, una volta individuata la zona della rottura della conduttura su un costone quasi a strapiombo, hanno richiesto l’intervento di una ditta specializzata che nel primo pomeriggio di oggi ha già riparato il tratto di condotta che è rientrata dunque in pieno esercizio anche se sarà necessario un intervento definitivo che verrà eseguito la settimana prossima. L’Ufficio tecnico comunale fa presente comunque che nelle prossime ore potrebbero verificarsi disservizi in alcune zone della città in quanto sarà necessario ripristinare i normali livelli di portata della conduttura idrica che presentava una grossa perdita del prezioso liquido.