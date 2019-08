Sono 102 le uova di tartaruga “Caretta Caretta” che grazie all’intervento del WWF sono state rimosse oggi per essere sotterrate in un luogo più riservato e sicuro della spiaggia di Marina di Modica.

Nel pomeriggio di oggi, sotto lo sguardo incuriosito di decine di bagnanti e alla presenza dell’Assessore all’Ecologia Pietro Lorefice e del consulente tecnico per l’ecologia, Dario Modica, l’incaricata di WWF Oleana Prato, con estrema cura ha spostato le uova rimettendole nella stessa posizione a 100 metri circa di distanza. In un posto sicuramente meno battuto dalla folla anche in questi giorni di forte affluenza. Le uova si schiuderanno all’incirca a metà ottobre. Prima di quella data, oltre alla protezione che oggi è stata installata, la forestale costruirà un corridoio con pali di legno per guidare le tartarughe verso il mare.

“Prima di tutto voglio ringraziare – sottolinea l’assessore Lorefice – l’operaio della IGM che, sfruttando un apposito corso seguito, ha subito capito la situazione avvertendo le autorità. Grazie anche alla disponibilità del WWF che ha mandato una vera esperto nel campo quale la dottoressa Prato che con grande maestria ha spostato tutto rimettendole ai loro esatti posti, non un cm in meno non uno in più. Quello a cui abbiamo assistito è un evento rarissimo soprattutto nelle nostre spiagge, per tale motivo chiedo la massima collaborazione di tutti. Cerchiamo di preservare questo eccezionale patrimonio naturalistico rispettando il più possibile la zona transennata”.