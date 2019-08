Disservizi idrici non solo a Marina di Ragusa ma anche in centro storico

Emergenza idrica anche nei centri storici di Ragusa, il gruppo consiliare del M5S chiede all'amministrazione comunale di sapere cosa sta facendo per arginare le difficoltà. Segnalazioni arrivano anche da via Sant'Anna, via Roma, viale Tenente Lena, viale del Fante e nelle strade limitrofe, oltre che a Ibla, proprio a cavallo di Ferragosto, quando tutte le attività di ristorazione sono piene di turisti.

“Dopo i problemi denunciati a Marina di Ragusa – continuano i consiglieri pentastellati Zaara Federico, Alessandro Antoci, Antonio Tringali, Giovanni Gurrieri e Sergio Firrincieli – ci saremmo attesi un poco di attenzione in più proprio allo scopo di dare risposte ai numerosi turisti e villeggianti, oltre che, ovviamente, ai residenti, che stanno affollando la nostra frazione. Nulla di tutto questo, purtroppo. Anzi, abbiamo preso atto di come, per sua stessa ammissione, visto che ha diramato questa comunicazione sui social, il sindaco abbia deciso di allentare i ritmi.

In pieno Ferragosto? Con una città che ha bisogno di risposte da tutti i punti di vista? Incomprensibile”. Il M5S aspetta che il sindaco attui le disposizioni necessarie per far sì che tutti possano trascorrere queste giornate nella maniera migliore. Perché il benessere dei cittadini viene prima di ogni altra cosa”.