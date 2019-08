Disservizi idrici a Ragusa per la rottura della conduttura idrica dell’impianto di sollevamento San Leonardo. A causa della rottura della conduttura idrica che serve la città dall’impianto di sollevamento San Leonardo, tra i principali che riforniscono una gran parte dell’area cittadina, si stanno verificando una serie di disservizi idrici in diversi quartieri.

I tecnici del Comune sono già intervenuti e la perdita è stata individuata, ma l’ubicazione del tratto di condotta in cui si è registrata la rottura, ubicato su un costone quasi a strapiombo e le dimensione della stessa rendono la riparazione non semplice e si richiede pertanto l’intervento di personale specializzato. Gli uffici comunali si stanno già attivando in tal senso. Alla luce di quanto verificatosi l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad utilizzare l’acqua con parsimonia sia in questa fase che nelle ore successive così da permettere il ripristino dei normali livelli di portata.