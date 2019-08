Il programma del XIX Festival Internazionale del Tango di Sicilia prosegue a Catania cedendo il passo giovedì 15 agosto alla sezione Tradición y Vanguardia. Grandi protagonisti: Julio Balmaceda & Virginia Visconi; Joe Corbata & Lucila Cionci; Vanesa Villaba & Facundo Pinero; Maja Petrovic & Marko Miljevic.

Un Ferragosto di stage, seminari e milonghe: dalle 17:00 alle 19:00 la pomeridiana alla Terrazza del lido Azzurro, giovedì 15 si balla con la musica tutta al femminile delle Musicalizadores Nicoletta e Mariolina. Dalle 21:30 alle 04:00 al Lido Azzurro si sfidano a suon di tande i grandi tango dj argentini, Marcelo Rojas e Gabriel Sodini. All’ 01:00 lo show di Julio Balmaceda e Virginia Vasconi e di Maja Petrovic e Marko Miljevic. Provenienti da esperienze, diverse Julio e Virginia hanno iniziato a ballare insieme nel 2015, creando uno stile unico riconosciuto per la loro interpretazione della musica. Combinano eleganza e tecnica, elasticità e forza, creando gli ingredienti perfetti per un tango bello, appassionato e di talento. Sono membri della giuria dei più importanti campionati di Tango e Mundial de Tango in Argentina, Europa, Asia e Stati Uniti.

Julio ha iniziato la sua carriera di tango nel 1988 con suo padre, il famoso maestro Miguel Balmaceda, ed è considerato uno dei più importanti insegnanti di tutto il mondo grazie al suo stile e alla sua pedagogia unici. Giovanissima l’altra coppia, Maja e Marko hanno iniziato a ballare il tango a Zagabria, in Croazia nel 2002, assieme ad un piccolo gruppo di appassionati curiosi di questa "nuova" danza. Dal 2014 hanno iniziato a lavorare con il tango come professionisti, tenendo workshop e esibendosi in tutta Europa. Venerdì 16 Agosto pomeriggio si balla al Lido Azzurro, prima sulla Terrazza e ultime tandas in riva al mare, Musicalizador Matteo. Dalle 21:30 alle 04:00 grande serata al Lido Azzurro, dalle 23:30 00:30 con i “Tango en Vivo”, Tango Sonos duo", Antonio Ippolito, bandoneon e Nicola Ippolito, pianoforte, grande novità di questa XIX edizione; all’01:00 lo Show di Vanesa Villalba e Facundo Pinero. Musicalizador DJ GUS, apre Pietro.