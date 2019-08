La birra artigianale sarà protagonista da venerdì 16 agosto dell'edizione estiva di Birrocco a Marina di Modica. Tutto pronto nella frazione marinara modicana per la Summer Edition di Birrocco, l’evento che celebra la birra artigianale, giunto alla sua sesta edizione. Da venerdì a domenica la tre giorni che anticipa la manifestazione ufficiale di settembre di Ragusa.

L’appuntamento rispetterà la formula di successo di quello settembrino, cioè offrire qualità e varietà delle produzioni e un programma collaterale tutto da vivere. La buona musica e il divertimento faranno così da irresistibile cornice alle vere protagoniste del fine settimana, le birre artigianali provenienti dalla Sicilia, dall’Italia e dall’estero, senza trascurare le altre eccellenze enogastronomiche locali e della cucina regionale. Insomma, una grande festa con un programma da non perdere: questo venerdì 16 s’inizia con l’esibizione del gruppo Sing-hiozzo in un concerto tributo alla band dei Negramaro e a seguire dj set fino a notte fonda; sabato 17 si ballerà con la musica dei dj Eugenio Ferrara, Daniele Scalone e Giovanni Massari per un OneHour Session, e infine domenica 18 agosto, l’atteso concerto dei Baciamolemani che si esibiranno sul palco dei giardini del lungomare di Marina di Modica seguiti dal consueto dj set conclusivo.